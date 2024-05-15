Бывший шофер принцессы Дианы выиграл иск о клевете

Бывший шофер принцессы Дианы Стивен Дэвис выиграл судебное дело против корпорации Би-би-си, журналист которой сообщил, что шофер «сливал» информацию о принцессе перед ее интервью в программе «Panorama». Корпорация согласилась выплатить ему денежную компенсацию и покрыть судебные издержки.

Речь идет об интервью принцессы Дианы от 24 ноября 1995 года журналисту Би-би-си Мартину Баширу. Как выяснилось позднее, журналист смог войти в контакт с принцессой Дианой при помощи поддельных документов, показанных ее брату. В частности, благодаря банковской выписке о переводе денежных средств сотрудникам королевской семьи от издательской группы — Башир предоставил ее Чарльзу Спенсеру, чтобы доказать, что люди из ближайшего окружения принцессы получают деньги от британских таблоидов за сведения о ее жизни. Спенсер рассказал об этом Диане, познакомив ее с Баширом. Последний убедил принцессу в необходимости интервью.

Обстоятельства подготовки к интервью расследовал бывший член Верховного суда лорд Дайсон.

Экс-шофер принцессы Дианы Ствивен Дэвис подал иск в суд сразу после того, как в ходе расследования было обнаружено, что помимо предоставления поддельных документов, Башир сказал Диане и ее брату, что господин Дэвис «кормит газету Todaу», и им нужно сменить шофера.

По словам адвоката Дэвиса Картера-Рака, корпорация признала, что «серьезные и необоснованные» обвинения в адрес Дэвиса были «сфабрикованы».

Кроме того, представитель корпорации, присутствующий на слушаниях, заявил, что Би-би-си хочет публично извиниться перед Дэвисом «за публикацию обвинений и причиненное ею беспокойство».

«Би-би-си признает, что обвинение, выдвинутое в отношении истца, было и остается полностью ложным и никогда не должно было выдвигаться, и что оно представляет собой посягательство на репутацию истца как в личном, так и в профессиональном плане», — пояснил он.

В свою очередь, адвокат Дэвиса Персефона Бриджмен Бейкер отметила, что обвинение в том, что Дэвис разглашал конфиденциальную информацию, было «серьезным пятном на его репутации».

Сам Дэвис заявил, что был шокирован, узнав о словах журналиста Би-би-си Мартина Башира, и полагает, что именно они могли стать причиной его внезапного увольнения в марте 1996 года. При этом он очень сожалеет, что принцесса считала его предателем, в то время как он не знал об этом, и «не смог исправить положение до ее трагической смерти».

«Он поддерживал тесные профессиональные отношения с принцессой на протяжении многих лет, пока работал на нее, и ему не было предоставлено никаких оснований для увольнения», — пояснила адвокат Дэвиса.

Интервью с принцессой Дианой в программе «Panorama» вышло 20 ноября 1995 года. В нем Диана рассказала ВВС, что она несчастлива в браке, годами страдала депрессией, а ее муж Чарльз ей изменяет.

«В этом браке нас было трое, поэтому было немного людно», — говорила она.

Первые слухи о том, что банковская выписка о переводе средств сотрудникам королевской семьи, которую Башир показал Спенсеру, фальшивая, появились в 1996 году. Тогда BBC провела только внутреннюю проверку, но в 2020 году расследование возобновилось по просьбе брата Дианы. В 2021 году бывший член Верховного суда лорд Дайсон опубликовал результаты своего независимого расследования и заявил, что Башир «серьезно нарушил» руководящие принципы продюсера BBC, когда подделал банковские выписки и показал их брату Дианы, в то время как в BBC скрыли этот факт.

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