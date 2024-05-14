Байден начал новую торговую войну с Китаем

Американские власти ввели новые пошлины на китайский импорт общей стоимостью 18 миллиардов долларов. О решении ввести торговые ограничения говорится на сайте Белого дома.

Сильнее всего нововведения ударят по импорту китайских электромобилей, пошлина на ввоз которых вырастет в четыре раза: с 25 до 100%, литий-ионные аккумуляторы к ним теперь будут облагаться 25-ой пошлиной вместо 7,5%. Аналогичный рост пошлины затронет изделия из из стали и алюминия. Новые сборы вводятся в отношении причальных кранов (25%), шприцов и игл (50%), а также некоторых полезных ископаемых (25%).

Сборы на некоторые товары поднимут в 2025 и 2026 годах. Их решили не вводить сразу, чтобы дать американским предприятиям перестроиться. В заявлении Белый дом также обвинил власти Китая в использовании нерыночных методов и краже интеллектуальной собственности. По мнению властей США, это привело к тому, что Китай «контролировал 70%, 80% и даже 90% мирового производства важнейших ресурсов». Ровно такую же риторику в 2018 году продвигал экс-президент США Дональд Трамп, когда развязал торговую войну с Китаем.

Некоторые аналитики предупреждают, что повышение пошлин, с одной стороны, может укрепить позиции Байдена перед президентскими выборами, с другой — привести к непредвиденным последствиям для экономики США. В Белом доме, видимо, так не считают: источник телеканала CNBC в администрации Байдена заявил, что они не ждут скачка инфляции, так как выбранные обложенные новым сбором товары не используются повсеместно — только в конкретных секторах экономики.

Министерство торговли Китая в ответ на нововведения властей США заявило, что Пекин выступает против повышения пошлин и примет меры для защиты своих интересов, призвав Соединенные Штаты отменить повышение пошлин. Кроме того, Китай обвинил США в том, что они «игнорируют международный экономический порядок и правила, политизируют экономические и торговые вопросы.

В преддверии выборов Байден и Трамп наращивают давление на торговых партнеров, однако радикальность идей Байдена уступает Трампу, который предлагает ввести 10%-ые пошлины на все товары и 60%-ые только на китайские.

Будучи президентом, именно Трамп начал повышать пошлины на товары из Китая. После того, как это случилось, СМИ стали называть происходящее «торговой войной». Китай, в свою очередь, обвинил США в нарушении правил Всемирной торговой организации. Пошлины затронули товары на сумму свыше 360 миллиардов долларов. В ответ Китай ввел аналогичные меры в отношении американских товаров, сумма, обложив своими сборами американский импорт на сумму более 110 миллиардов долларов. Большинство пошлин остались в силе после прихода к власти Байдена, хотя китайские власти предлагали отказаться от них.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.