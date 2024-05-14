СМИ: Путин посетит Китай в надежде на помощь в войне с Украиной

Владимир Путин посетит Китай, чтобы проверить, как работает партнерство «без ограничений», о котором он договорился с лидером страны Си Цзиньпином больше двух лет назад. Об этом пишет The New York Times.

О партнерстве «без ограничений» Путин и Си Цзиньпин договорились, чтобы «дать отпор американскому вмешательству». Теперь же, как предполагает издание, Путин проверяет китайского лидера на готовность к риску в плане сотрудничества с Россией, пытаясь сдержать западную помощь Украине.

На прошлой неделе Си Цзиньпин встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Путин в это время приказал провести учения по использованию тактического ядерного оружия. NYT уточняет, что этот шаг расценили как самое явное предупреждение о том, что Россия потенциально может использовать боевое ядерное оружие в войне. Помимо Франции, Си Цзиньпин посетил Сербию и Венгрию. Он вернулся в Китай, не пойдя на серьезные уступки по вопросам торговли или войны в Украине.

Встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет на фоне экономического и дипломатического давления на Китай с целью ограничить его поддержку России в войне в Украине. В то же время, Китай стремится улучшить свой имидж на Западе и сохранить доступ к рынку экспорта, чтобы оживить свою экономику. Встреча с Путиным же может еще больше оттолкнуть Европу от Китая, отмечает газета.

Ранее The New York Times писала, что во время визита Си Цзиньпина во Францию Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен старались уговорить китайского лидера повлиять на Россию из-за войны в Украине, но успехом это не закончилось.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.