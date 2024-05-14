Низкий уровень рождаемости в России объяснили интересом к голливудским фильмам

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил в эфире телеканала ОТВ, что в низкой рождаемости в России виноват кинематограф США. По его словам, именно голливудские фильмы внушают россиянкам, что достаточно иметь только одного ребенка, а «плодить нищету» нельзя.

По словам митрополита, население России стремительно сокращается, но молодежь не спешит с рождением детей.

«Голливудский кинопром недаром работает. Те люди, которые сегодня находятся в расцвете сил, которые должны создавать семью, они воспитаны на стереотипах, что не надо плодить нищету, что одного ребенка максимум достаточно, а некоторые восприняли идею изменения пола или нетрадиционных отношений, которые отнюдь не способствуют как нормальной жизни человека, так и просто сохранению жизни в будущих поколениях», — пояснил он.

Митрополит заявил, что идею нетрадиционных отношений «навязывают» не только фильмы, но и «западные партнеры» России, и если эта модель будет и дальше «работать, то население страны продолжит снижаться». «Если наша территория не будет населена нами — теми, кто сохраняет язык и ценности, то мы рискуем исчезнуть», — сказал он.

В июле 2023 года издание The Moscow Times сообщило, что провластным изданиям запретили писать о проблеме с рождаемостью, а также освещать в негативном ключе статистические данные Росстата — в 2023 году ведомство зафиксировало значительное падение показателей рождаемости на фоне мобилизации и миграции россиян.

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