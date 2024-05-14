Названа новая должность Николая Патрушева

Владимир Путин назначил Николая Патрушева своим помощником, он переходит работать в администрацию президента. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Ранее Патрушев занимал должность секретаря Совета безопасности РФ.

Кроме того, в качестве еще одного помощника Путина назначен Алексей Дюмин, который до этого занимал должность губернатора Тульской области. Также с декабря 2015 года и до назначения на должность губернатора в 2016 году он работал в качестве заместителя министра обороны, когда этот пост занимал Сергей Шойгу.

На должность советника президента утвердили депутата Госдумы Елену Ямпольскую. Как указывает журналистка Фарида Рустамова, Ямпольская — «человек из окружения Никиты Михалкова». Вероятно, она стала советницей по культуре.

На прежних должностях остались помощники президента Владимир Мединский, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин Дмитрий Шальков и Дмитрий Миронов. Максим Орешкин, который ранее занимал пост помощника Путина, назначен заместителем руководителя администрации президента, а Антон Вайно вновь стал главой администрации президента.

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