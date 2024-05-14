Врач успешно испытал на себе собственную схему лечения тяжелого рака

Врач из Австралии Ричард Скольер рассказал, что избавился от глиобластомы IV-й стадии — рака мозга, который на этой стадии не поддается лечению. Как сообщает Би-би-си, подтип глиобластомы, который перенес Скольер, настолько агрессивен, что большинство пациентов с таким диагнозом обычно живут не больше года. Скольер воспользовался собственной методикой лечения, которую он применял для лечения меланомы.

Год назад 57-летний Ричард Скольер, врач из Австралии, который придумал метод лечения меланомы с использованием иммунотерапии, обнаружил у себя опухоль в мозге. Это была глиобластома на IV-й стадии. Вместе с другим онкологом Джорджиной Лонг они решили рискнуть и использовать схему лечения меланомы для лечения рака мозга.

Недавно Ричард поделился в твиттере новыми МРТ-снимками своего мозга — рак так и не вернулся. Комментаторы называют лечение «прорывным» и обсуждают, стоит ли использовать такую схему лечения на постоянной основе. Ежегодно глиобластому диагностируют около 300 тысячам человек по всему миру.

Ранее сам Скольер и профессор Лонг оценивали его шансы на выживание как незначительные. Теперь они планируют лучше изучить схему лечения и внести в нее коррективы, чтобы впоследствии приступить к клиническим испытаниям на других паценитах.

«У нас появилось очень много новой информации, которую мы хотим использовать как фундамент для будущих исследований», — заявила Лонг.

Доктор Роджер Стапп, по имени которого назван действующий курс лечения глиобластомы («Протокол Стаппа»), пока скептически относится к потенциальной новой схеме лечения. По его утверждениям, метод можно будет рассмотреть всерьез, если рецидив глиобластомы не возникнет в течение 18 месяцев.

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