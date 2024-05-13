Заключенные принесли в бюджет России 78 миллиардов рублей за два года

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) за два года войны перечислила в бюджет России 112,36 миллиарда рублей, заработав за счет труда осужденных более 78 миллиардов рублей. Об этом пишет «Верстка».

Журналисты отмечают, что доходы ФСИН увеличились на 20% по сравнению с двумя годами, предшествующими войне в Украине. Согласно данным, которые сотрудники Научно-исследовательского института ФСИН представили на конференции в апреле, доходы службы в 2022 году составили не менее 53,86 миллиарда рублей, в 2023-м — 58,5 миллиарда.

Авторы исследования также изучили данные Минфина, согласно которым почти 45,6 млрд рублей в 2022 году ФСИН заработала на продаже товаров и услуг, производимых осужденными. Данных за полный 2023 год еще нет, но за первые девять месяцев за счет труда осужденных служба получила 32,5 миллиарда рублей. В 2021 году, который предшествовал войне, доходы ФСИН за счет продажи товаров и услуг, которые делают осужденные, составил 40,1 миллиарда.

Зарплата осужденного зависит от специфики работы и от типа учреждения, в котором он отбывает наказание, отмечает издание. В 2022 году средняя зарплата составила 7187 рублей.

Анонимный сотрудник «Фонда помощи заключенным» в разговоре с «Версткой» объяснил, что в российских колониях существуют разные типы производств.

«Например, на производстве картонной тары можно зарабатывать до 12 тысяч рублей. В швейном цеху платят 2 тысячи рублей в месяц. Есть вредные производства, на котором зарплата может доходить до 60 тысяч. Отказаться от работы нельзя, за невыполнение плана можно попасть в ШИЗО», — сказал он.

Эксперт связал рост доходов ведомства с выполнением оборонных заказов. Он отметил, что не все осужденные отбывают наказания в колониях — те, кому назначили принудительные работы, работают на коммерческие предприятия, у которых есть контракты с ФСИН.

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