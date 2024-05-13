Ученые опровергли выведение токсинов во время сна

Ученые из Имперского колледжа Лондона предположили, что мнение о том, что мозг во время сна избавляется от токсинов, может быть ошибочным. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование.

Исследование показало, что скорость очищения биологических жидкостей или тканей организма (клиренс) и движения жидкости в мозгу мышей заметно снижалась во время сна и анестезии.

Авторы использовали флуоресцентный краситель для изучения мозга мышей. Они наблюдали за тем, как быстро краситель перемещается из заполненных жидкостью полостей, называемых желудочками, в другие области мозга, а также измеряли скорость выведения красителя непосредственно из мозга животных. Исследование показало, что клиренс красителя был снижен примерно на 30% у спящих мышей и на 50% у мышей, находящихся под анестезией, по сравнению с мышами, которые не спали.

Ученые предположили, что аналогичные процессы происходят и в человеческом организме, так как сон — основная потребность, общая для всех млекопитающих.

«Существует много теорий относительно того, почему мы спим, и хотя мы показали, что выведение токсинов не может быть ключевой причиной, нельзя оспаривать, что сон важен», — отметил при этом временный директор Британского научно-исследовательского института деменции при Имперском колледже Лондона и соавтор исследования Билл Уисден.

Ученый объяснил, что, согласно результатам исследования, мозг, напротив, эффективно очищается во время бодрствования. Этому способствуют в том числе физические упражнения и активный образ жизни.

Результаты связаны с исследованиями деменции из-за растущего количества доказательств связи между плохим сном и риском развития болезни Альцгеймера. Пока ученые не знают, может ли недостаток сна ее вызвать или же это лишь один из ранних симптомов болезни. Ряд исследователей предполагали, что без достаточного количества сна мозг не сможет эффективно очищаться от токсинов, но последние исследования поставили под сомнение эту гипотезу.

«Нарушение сна — распространенный симптом, с которым сталкиваются люди, живущие с деменцией. Однако мы до сих пор не знаем, является ли это следствием или движущим фактором прогрессирования заболевания. Вполне возможно, что хороший сон действительно помогает снизить риск деменции по причинам, не связанным с выведением токсинов», — объяснил Уисден.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.