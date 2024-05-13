Microsoft открыл россиянам доступ к обновлениям Windows и Office 

Корпорация Microsoft предоставила россиянам доступ к обновлениям для Windows и Office, пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Руссофт». Теперь установить обновления можно без использования VPN-сервисов.

К примеру, последняя версия системы — Windows 11 23H2 — снова в свободном доступе, как и новые версии Office — их можно загрузить, не прибегая к дополнительному ПО.

Кроме того, корпорация не стала ограничивать доступ российских IT-компаний к ПО, хотя заявляла о необходимости введения таких мер с конца марта 2024 года. По словам вице-президента компании Softline Андрея Благоразумова, которые приводит издание, Microsoft исследует вопрос запрета доступа к облачным продуктам, чтобы «минимизировать отключения».

Однако источники RTVI отмечали, что корпорация отказалась от плана по возможной блокировке. Корпорация планирует сделать облачные сервисы недоступными только для юридических лиц, зарегистрированных в России.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Microsoft объявила о приостановке продаж продуктов и услуг в России. В частности, подписок на сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive и Sharepoint, начиная с 30 сентября.

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