Бывшего футболиста «Барселоны» заподозрили в замене себя братом-близнецом

Румынский футбольный клуб «Динамо» подозревает, что вместо Эдгара Ие, одного из игроков клуба, на чемпионате Румынии играл его брат-близнец Эделино. Сам Эдгар, вероятно, даже не приезжал в Румынию. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Футболист, играющий за клуб, плохо говорит по-английски и общается исключительно на португальском, хотя Эдгар хорошо владеет английским языком, он неоднократно играл в Испании, Франции, Турции и Нидерландах. Когда руководство футбольного клуба попросило предполагаемого Эдгара Ие показать им водительские права, он отказался это делать.

Если факт подмены будет подтвержден, то бухарестское «Динамо» может потерять 8 очков, которые набрало в пяти прошедших играх, отмечает издание. В последний раз футболист выходил на поле 1 апреля, а потом в течение двух последующих матчей оставался на скамейке запасных.

По информации румынских СМИ, руководство «Динамо» может провести ДНК-тест, чтобы установить личность игрока.

Эдгар тренировался в молодежной академии португальского «Спортинга», потом подписал контракт с «Барселоной Б», потом выступал за французский «Лилль» и турецкий «Трабзонспор». Затем он подписал контракт с румынским «Динамо».

Его брат Эделино, в свою очередь, тоже тренировался в португальском «Спортинге», однако большую часть времени провел в играх в низших лигах Португалии и Польши.

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