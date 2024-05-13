Доходы западных компаний в России выросли второй год подряд

В 2023 году прибыль 100 крупнейших иностранных компаний в России достигла 1,3 триллиона рублей. Об этом пишет «Новая газета Европа».

Журналисты отмечают, что это на 40% больше, чем в последнем довоенном 2021 году. Тогда прибыль западных компаний была на 383 миллиарда рублей меньше. В 2022 году, как ранее подсчитала «Новая-Европа», доходы западных предприятий увеличились в полтора раза по сравнению с 2021.

85% суммарной прибыли 2023 года (1,1 трлн рублей), пришлась на 20 крупнейших компаний. Половину от этой суммы заработали три фирмы — TotalEnergies, BP и Raiffeisen.

Журналисты отметили, что быстрее всех богател венгерский OTP-банк. Он увеличил чистую прибыль примерно в 200 раз, с 133 миллионов рублей в 2022 году до почти 25 миллиардов рублей в 2023. В самом банке заявили, что причиной стала обновленная стратегия, которая привела к «существенному росту прибыли в розничном кредитовании и трансакционном бизнесе». На втором месте оказался польский производитель Can-Pack — его прибыль от российского бизнеса в 2023 году выросла на 400%.

Самыми успешными «Новая-Европа» называет 37 предприятий, которые объявили об уходе с российского рынка, но на самом деле продолжили наращивать прибыль. В ​​2023 году они заработали 760 миллиардов рублей, а годом ранее — 682 миллиарда. Крупнейшими предприятиями из этой группы журналисты назвали британский энергетический концерн BP и австрийский банк Raiffeisen.

43 предприятия применили стратегию «молча переждать». По итогам 2023 года они заработали 400 миллиардов рублей. Это на 15 миллиардов рублей меньше, чем в первый год войны в Украине, подсчитали журналисты.

Среди таких предприятий — французский концерн TotalEnergies. В России он владеет почти пятой частью крупнейшего частного производителя газа «НОВАТЭК», а также долями в подконтрольных ему заводах «Ямал СПГ» (20%) и «Арктик СПГ 2» (10%). От закупок с завода «Арктик СПГ 2» TotalEnergies отказался лишь после введенных США санкций. Журналисты указывают, что, по данным Bloomberg, ЕС планирует запретить европейским компаниям лишь перепродажу российского газа на другие рынки, а не его экспорт в Европу, что позволит TotalEnergies и дальше зарабатывать на «НОВАТЭК».

Однако не все зарубежные компании из топ-100 показали рост прибыли в прошлом году, отмечает «Новая-Европа». 12 предприятий понесли убытки, сумма которых составила 77 миллиардов рублей.

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В основном доходы западных компаний в России заморожены Кремлем. Из-за этого они стимулируют российскую экономику в условиях войны, отметили журналисты.

Выгоду от иностранных компаний в основном получает российский бюджет, из которого финансируется война в Украине. Они перечислили туда более 400 миллиардов рублей налога на прибыль в 2023 году. По подсчетам журналистов, это примерно 1,5% от доходов прошлогоднего бюджета.

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