«Спрятанный» в тексте договора подарок никто не мог найти три месяца

Некоммерческая организация Tax Policy Associates «спрятала» в своей политике конфиденциальности бесплатную бутылку вина. Организация сделала это в качестве эксперимента: руководители хотели понять, читают ли люди документ. В итоге вино получил даже не клиент, а сотрудник другой организации, который обнаружил строчку случайно, когда искал пример хорошей «политики конфиденциальности», сообщает Би-би-си.

В феврале 2024 года компания Tax Policy Associates добавила в свою «политику конфиденциальности» — соглашение, которое она обязана подписывать с каждым клиентом, — строчку: «Мы отправим бутылку хорошего вина первому человеку, который это прочитает». Руководитель компании Дэн Найдл таким образом хотел проверить, читают ли клиенты соглашение.

Со слов Найдла, он добавил эту строчку «из чувства детского протеста». У каждого бизнеса, который обрабатывает персональные данные, есть политика конфиденциальности. Но никто эти документы не читает, а компании тратят на их составление большие деньги.

«Теперь мы знаем, что никто не читает [соглашение], потому что мы добавили [строчку] о том, что подарим бутылку хорошего вина первому, кто с нами свяжется, еще в феврале. Ответ в итоге поступил только в мае», — добавил Найдл в посте в твиттере.

Дэн Найдл рассказал, что тот, кто получил вино, «немного сжульничал». Им оказался сотрудник другой компании, который искал пример того, как составлять политику конфиденциальности, и обнаружил эту строчку. В итоге этот человек написал компании Найдла письмо, но не ожидал, что стал первым, кто это сделал.

Когда Найдл добавлял эту строчку, он вдохновлялся группой «Ван Хален»: ее участники писали в райдере, что хотят, чтобы из их M&M’s убирали все коричневые конфетки — если условие выполнялось, они понимали, что организаторы туров читают райдер.

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