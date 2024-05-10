В центре Петербурга автобус с пассажирами упал в реку

В Петербурге пассажирский автобус, в котором находилось около 20 пассажиров, упал с моста в реку Мойку, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД. Полиция Петербурга начала проверку.

«В момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства, которые привели к падению автобуса в воду. Работающие на месте экстренные службы проводят мероприятия по извлечению людей из воды», — сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации Telegram-канала SHOT, пятерых человек забрала скорая: четверо из них в тяжелом состоянии, сам водитель — в состоянии средней тяжести. Еще троим оказывают помощь в машинах реанимации — они находятся без сознания.

По предварительным данным, количество погибших достигло трех, «Фонтанка» говорит о шести. Канал «112» сообщает как минимум о пяти погибших.

В спасательных мероприятиях участвовало 69 человек и 18 единиц техники, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, на месте работают водолазы. К настоящему моменту всех пассажиров удалось вытащить из воды. Десять выбрались из салона самостоятельно.



Судя по видео, опубликованному Mash, водитель автобуса не справился с управлением и, протаранив автомобиль, врезался в ограждение. После чего автобус упал в реку. Водителя автобуса задержали, ему оказывается помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек».

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