Компанию-владелицу упавшего в реку автобуса возглавляла подруга Матвиенко

Водитель упавшего в реку Мойку автобуса — сотрудник петербургской компании ООО «Такси». На протяжении 25 лет ее возглавляла Татьяна Калюжная, подруга экс-губернатора Петербурга Валентины Матвиенко, выяснили «Важные истории».

По информации издания, Калюжная основала компанию в 1997 году и вплоть до января 2023-го была ее единственным учредителем.

В 2022 году СМИ сообщали о планах Калюжной продать ООО «Такси» холдингу «Питеравто», поскольку организация оказалась не в силах противостоять «тенденциям рынка». Причем, сделка подразумевала символическую плату. Однако тогда стороны так и не пришли к соглашению. На данный момент единственным учредителем компании является Кузнецов Павел Владимирович — экс-сотрудник ООО «Стандарт».

Компания, основанная Калюжной, за последние два с половиной года была оштрафована 23 раза за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением использования лицензии. Общий размер наложенных на организацию штрафов достигал 3,6 млн рублей.

10 мая пассажирский автобус, принадлежащий ООО «Такси», упал с моста в реку в центре Петербурга. Из затонувшего автобуса вытащили девять человек, еще 10 — смогли выбраться сами. Шестеро — в больнице, четверо — находились в тяжелом состоянии. Три человека погибли.

После аварии глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что необходимо «навести порядок с мигрантами», хотя водитель автобуса, по его же словам, — гражданин России. «Водитель — представитель одной из среднеазиатских стран. Гражданин России. Я все оставляю за скобками. Я сейчас смотрел видео: то, что водитель не в адеквате, может быть сердечный [приступ], пускай следствие разберется. Но такое ощущение, что… не буду ничего дальше говорить. Надо наводить порядок. (...) И в этой связи наше предложение, и мы же внесли законопроект: запретить в общественном транспорте работать мигрантам, запретить работать в школах, запретить в системе образования», — заявил Миронов.

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