Зумеры тонут в долгах быстрее миллениалов

У представителей поколения Z в возрасте от 22 до 24 лет больше долгов и выше уровень просрочки по ряду кредитных продуктов, чем у миллениалов десять лет назад, когда они были в том же возрасте. Об этом свидетельствуют данные кредитного бюро TransUnion, пишет Bloomberg.

Так, средний баланс кредитной карты зумера в 2023 году составлял 2834 доллара, что на четверть выше баланса миллениалов того же возраста в 2013 году с поправкой на инфляцию.

На закредитованность нынешней молодежи вляет вызванная пандемией коронавируса рецессия и высокие арендные ставки.

«Арендная плата действительно съедает часть их зарплат, поскольку затраты на питание вне дома сейчас намного выше. И поэтому они берут кредиты», — пояснил старший вице-президент TransUnion Чарли Уайз.

При этом представители поколения Z не всегда готовы отказаться от маленьких предметов роскоши, например, от сумки Chanel за 2500 долларов, в пользу долгосрочных инвестиций. За это их часто критикуют.

«Просто легче тратить деньги на вещи, которые принесут вам немедленное удовлетворение», — объяснила 24-летняя аспирантка Ниа Холланд. Счета ей до сих пор помогают оплачивать родители.

Сейчас многие 20-летние зарабатывают 45 500 долларов в год, а миллениалы в 20 лет получали почти 52 000 долларов, говорит Уайз. Он подчеркивает, что из-за такой существенной разницы зумеров на руках просто меньше денег и разницу они покрывают за счет кредитов.

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