В Москве прошла пятая инаугурация Владимира Путина

В Большом Кремлевском дворце прошла пятая инаугурация Владимира Путина. Он произнес присягу президента, текст которой состоит из 33 слов и закреплен в Конституции.

Так, президент России клянется «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Эти слова Путин произнес перед почти 2600 приглашенными, среди которых члены Совета федерации, депутаты Госдумы и судьи Конституционного суда. На инаугурацию, в частности, приехали премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, другие руководители регионов, представители «российских элит» и актер Стивен Сигал.

«На церемонию господин Путин по традиции отправился из своего рабочего кабинета в Кремле. До Андреевского зала Большого Кремлевского дворца он доехал на лимузине обновленный Aurus Senat в сопровождении электрических мотоциклов той же марки», — отмечает «Коммерсантъ».

Предыдущая инаугурация Путина прошла в 2018 году. Тогда гостей было в два раза больше — около пяти тысяч человек.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. В Центризбиркоме утверждают, что Путин якобы набрал 87,28% голосов. Получается, что за него проголосовали более 76 миллионов человек. Кроме того, как утверждается, на прошедших выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка — 77,44%.

Жена убитого в колонии политика Алексея Навального Юлия в день очередной инаугурации Путина напомнила о «пустых обещаниях, которые он дает уже 25 лет».

«Вот чем вам запомнился предыдущий срок Путина? Конечно войной, которую он начал. Он может называть ее как угодно, но нельзя обмануть людей, которых гонят на фронт, чьи родственники возвращаются оттуда инвалидами или не возвращаются вовсе. Мы даже не знаем сколько людей погибло. Путин боится назвать реальные. цифры потерь. Это война кровавая и бессмысленная и она никому кроме Путина не нужна», — подчеркнула Юлия Навальная.

В своей речи она также напомнила, что российские спецслужбы допустили «один из самых страшных терактов в новейшей истории страны», имея в виду нападение на «Крокус Сити Холл». Навальная отметила, что при этом силовики арестовывают мирных людей и журналистов за посты в соцсетях, а число политических заключенных, по ее словам, исчисляются сотнями.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.