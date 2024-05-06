Большинству заболевших коронавирусом назначали ненужные им антибиотики

75% больных COVID-19 во время лечения получали ненужные им антибиотики. Об этом говорится в докладе экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые проанализировали данные с 2020 по 2023 годы.

Как выяснилось, трем из четверых заболевших коронавирусом врачи назначали антибактериальную терапию. По мнению экспертов ВОЗ, назначение антибиотиков при ковиде было не просто ненужным, но и вредным, так как из-за него вырос общий уровень устойчивости бактерий к лекарствам.

Как говорится в докладе, бактериальную микрофлору диагностировали только у 8% людей, которые были госпитализированы с COVID-19. Тем не менее врачи «на всякий случай» назначали большинству пациентов с коронавирусом антибиотики. Доля пациентом получавших такое ненужное лечение отличается в зависимости от региона. Так, в Западно-Тихоокеанском регионе антибиотики назначали 33% заболевших ковидом, а в Восточном Средиземноморье и Африке — 83%.

Среди тех, кто болел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме или находился в критическом состоянии, антибиотики получали 81% пациентов,

По мнению экспертов ВОЗ, назначение антибиотиков не улучшило клинический исход у пациентов с COVID-19. При этом их использование повысило вероятность распространения антибиотикорезистентности в мире.

Как заявил газете «Коммерсантъ» ректор Смоленского государственного медуниверситета, главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов, антибактериальные препараты неактивны в отношении вирусов — в том числе в отношении SARS-Cov-2, который является возбудителем COVID-19.

Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция не является показанием для применения антибиотиков, а назначать антибактериальную терапию следует только тогда, когда есть убедительные признаки наличия бактериальной инфекции.

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