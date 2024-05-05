Израиль запретит работу телеканала Al Jazeera

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство единогласно поддержало остановку деятельности катарской телекомпании Al Jazeera. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, работа телеканала будет остановлена до завершения войны в секторе Газа. Причиной запрета Нетаньяху назвал угрозу национальной безопасности Израиля. Премьер-министр Израиля считает, что телеканал занимается подстрекательством.

При этом Al Jazeera отвергает эти обвинения и называет заявления правительства Израиля «опасной и нелепой ложью», которая подвергает опасности журналистов телеканала. Как уточняет Reuters, Al Jazeera заявила, что оставляет за собой право «предпринимать все законные шаги».

«Подоплека этого решения (о закрытии — Прим. «Холода») не профессиональная и не журналистская... она политическая», — заявил Валид Омари, глава представительства Al Jazeera в Израиле и на палестинских территориях.

Агентство отмечает, что запрет на вещание подразумевает закрытие офисов телеканала в Израиле, конфискацию оборудования, отключение канала от кабельных и спутниковых компаний и блокировку ее веб-сайтов.

Как отмечает Associated Press со ссылкой на корреспондента Al Jazeera, запрет на деятельность телекомпании повлияет на работу в Израиле и Восточном Иерусалиме, но не скажется на вещании на территории Палестины.

Парламент Израиля в апреле этого года ратифицировал закон, разрешающий временное закрытие в стране иностранных вещательных компаний, которые считаются угрозой национальной безопасности. Согласно закону, Израиль может заблокировать вещание Al Jazeera на 45 дней, после чего запрет может продлеваться вплоть до окончания войны в секторе Газа.

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