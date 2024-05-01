Австрия предостерегла Raiffeisen от связанной с Дерипаской сделки

Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от сделки, связанной с российским олигархом Олегом Дерипаской, из-за возможной негативной реакции со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Raiffeisen Bank планирует выкупить аффилированную с Дерипаской компанию Rasperia Trading Limited, которой принадлежит 27,8% австрийского строительного концерна Strabag. Как уточнило агентство, в последние несколько недель представители австрийского центрального банка предупредили Raiffeisen Bank, что заключение сделки может повлечь за собой «неприятные последствия».

Другие австрийские чиновники также в частном порядке предостерегли банк от покупки компании, полагая, что сделку могут посчитать нарушением режима санкций. Один из собеседников Reuters рассказал, что власти США пригрозили банку штрафами. Агентство отмечает: не ясно, каким может быть штраф, но американские чиновники могут пойти на более радикальный шаг и запретить банку принимать платежи в долларах.

Кроме того, по мнению австрийских чиновников, сделка «ставит в неловкое положение Австрию» из-за ее «слишком дружелюбного отношения к России».

Представитель RBI заявил Reuters, что «приобретение акций Strabag по-прежнему подлежит проверке со стороны RBI», и добавил, что RBI «не будет покупать акции ни у Дерипаски, ни у какого-либо другого попавшего под санкции лица или организации».

О том, что Дерипаска собирался продать Rasperia Trading Limited, стало известно еще в декабре 2023 года. Олигарх уведомил об этом Strabag, однако тогда не было известно деталей сделки.

Представитель Дерипаски заявил, что он «уже давно не имеет никакого отношения к Strabag» и не будет комментировать ситуацию, назвав санкции против олигарха «совершенно ошибочными» и «основанными на ложной информации».

Дерипаска попал под санкции США в 2018 году. Тогда Управление по контролю над иностранными активами обвинило миллиардера в том, что он действует в интересах российских чиновников. Евросоюз внес Дерипаску в санкционный список в апреле 2022 года после начала войны в Украине.

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