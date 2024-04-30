Урсула фон дер Ляйен назвала европейских правых «уполномоченными Путина»

Урсула фон дер Ляйен снова выдвигается на должность главы Еврокомиссии. На предвыборных дебатах она раскритиковала международную партию «Идентичность и демократия», которая объединяет правых из «Альтернативы для Германии», «Датской народной партии» и «Национального объединения» (французская партия Марин Ле Пен). Она назвала их «прокси Путина» и обвинила в том, что их партийные программы — «путинская ложь и пропаганда», сообщает The Guardian.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня. Ожидается, что «Идентичность и демократия» получит на этих выборах значительный электоральный прирост. Вероятно, она станет третьей самой крупной силой в парламенте и сможет влиять на политику в отношении Украины, климатического кризиса и расширение ЕС.

«Очень важно, чтобы мы не отвлекались от реальной проблемы — прокси Путина, которые пытаются изнутри разрушить [Евросоюз] дезинформацией и поляризацией. И мы видим их пример [в Европарламенте] сегодня», — заявила с трибун фон дер Ляйен, указывая на Андерса Вистисена, кандидата на место главы Еврокомиссии и члена «Датской народной партии».

При этом глава Еврокомиссии не захотела прекращать сотрудничество с другими ультраправыми: испанской партией «Вокс», польской «Право и справедливость» и партией премьер-министра Италии Джорджи Мелони «Братья Италии». За полтора часа дебатов фон дер Ляйен, как отмечает The Guardian, была эмоциональнее, чем обычно — особенно когда дело касалось вторжения России в Украину и ситуации в Газе.

Урсула фон дер Ляйен на этих дебатах встретилась с серьезной критикой. Левые критиковали ее за поддержку Израиля, зеленые — за снижение экологических требований в ЕС. Но и сама глава Еврокомиссии выступала с критикой конкурентов: она резко ответила на на предложение одного из кандидатов провести мирные переговоры между Россией и Украиной.

«Мне уже надоело это слышать, — заявила фон дер Ляйен, вспоминая свои поездки в Украину и в Бучу. — Если вы хотите, чтобы война закончилась, Путин должен просто перестать воевать».

Из восьми кандидатов Урсула фон дер Ляйен остается самым серьезным претендентом на место главы Еврокомиссии — Forbes несколько лет подряд называет ее «самой могущественной женщиной в мире». Ожидается, что ее «Европейская народная партия» останется самой крупной партией Европарламента, на втором месте — «Партия европейских социалистов». Левоцентристам и зеленым прочат поражение.

Помимо Урсулы фон дер Ляйен, на ее место претендуют еще семь человек. Среди них: Николас Шмит («Партия европейских социалистов»), Мари-Агнес Штрак-Циммерманн («Альянс либералов и демократов за Европу»), Бас Экхаут («Европейская партия зелёных»), Андерс Вистисен («Идентичность и демократия»), Вальтер Байер («Европейские левые»), Майлис Россберг («Европейский свободный альянс»), Валерий Гилецкий («Европейское христианское политическое движение»).

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