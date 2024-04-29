Австралийский миллиардер хочет создать «Титаник II»

Миллиардер из Австралии и член совета директоров компании морских перевозок Blue Star Line Клайв Палмер запланировал построить полную реплику «Титаника», которая «избежит трагической судьбы». Впервые он заговорил о проекте еще в 2012-м, но сейчас взялся за эту идею всерьез, сообщает CNN. Палмер считает, что создание «Титаника II» объединит людей и приведет «к миру во всем мире».

По задумке миллиардера, длина «Титаника II» составит 269 метров, а ширина — 32,2 метра (это чуть шире оригинала). На его борту будет девять палуб и 835 кают, в которых смогут разместиться 2345 пассажиров.

Среди безумных идей миллиардера — воссоздать антураж эпохи, в которую «Титаник» запускали в 1912 году. Дизайн корабля будет таким же, как на оригинальном судне, а пассажиров попросят одеваться соответствующе. Тем, кто решит путешествовать третьим классом, придется, как и в эпоху «Титаника», питаться мясным рагу и пюре за общим столом. Представитель компании заявил, что будет и другое меню — «для тех, кто захочет менее аутентичный опыт».

Проект откладывали несколько раз: впервые разговоры о его создании начались в 2012 году, затем работу над проектом хотели возобновить в 2018-м. Затем снова возникла пауза, вызванная пандемией ковида. Но миллиардера не смутила полоса неудач, и он решил вернуться к своей задумке.

«Нам очень приятно сообщить, что после непредвиденных задержек в связи с ситуацией в мире мы возобновили общение с партнерами, чтобы претворить мечту о “Титанике II” в жизнь. Пусть путешествие начнется», — заявил Палмер в пресс-релизе.

Клайв Палмер также уверен, что, создав «Титаник» «без трагического конца», ему получится таким образом остановить войны и объединить все страны и людей в мире.

«Мы все знаем, как воевать. Мы создаем армии и спонсируем войны. Но гораздо сложнее поддерживать мир. <...> “Титаник II” — это то, что сможет обеспечить мир. Он станет кораблем мира между всеми странами», — заявил миллиардер.

В данный момент компания Blue Star собирает предложения от судостроительных подрядчиков и планирует утвердить одного из них, чтобы начать работы в первом квартале 2025-го. Миллиардер хочет, чтобы подрядчик был из Европы, так как не верит, что у китайских компаний получится «соответствовать стандартам» качества.

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