В Австралии спасли 130 выброшенных на берег китов

На один из берегов Австралии выбросило более сотни китов. На место выехали спасатели, активисты и ученые и вернули их в море. Власти отчитались, что спасти удалось не всех, сообщает CNN.

160 китов вынесло на сушу 25 апреля недалеко от прибрежного городка Дансборо, в пригороде крупного города Перт. Спасателям пришлось реагировать быстро, так как киты не могут самостоятельно вернуться в море из-за тяжести своего тела и умирают в течение шести часов после того, как их выбросило.

«Я был просто ошеломлен, когда увидел сотни китов, лежащих друг рядом с другом. Это очень, очень апокалиптичное зрелище», — сказал участвовавший в спасательной операции исследователь Иэн Уиз.

По итогам операции спасти удалось не всех: из 160 китов, вынесенных на сушу, спасателям удалось вернуть в море только 130 животных, как минимум 28 погибли. Несмотря на это, они довольны результатом, так как «часто в таких ситуациях спасти удается немногих».

При этом даже после спасения китов может выбросить на сушу. Из-за этого за прибрежными районами наблюдают самолеты, которые продолжат следить за тем, выкинет ли спасенных животных на берег снова.

Однозначной версии, почему китов стало выносить на сушу, — нет. Одной из теорий, по версии ученых, остается то, что из-за звукового загрязнения океана у животных портится слух и нарушается работа органов эхолокации. Это, в свою очередь, сбивает их с пути, и они выплывают на мелководье.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.