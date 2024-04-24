Испания случайно выпустила из тюрьмы наркобарона-миллиардера

Глава марокканского наркокартеля в Нидерландах и один из самых опасных преступников Европы Карим Буяхричан вышел на свободу из-за бюрократической путаницы. Интерпол пытался арестовать его на протяжении пяти лет. Как сообщает Би-би-си, власти уверены, что у них получится снова его поймать.

Предполагаемый глава наркокартеля Mocro Maffia Карим Буяхричан, также известный как Такси, был арестован 9 января в Испании вместе с пятью другими подельниками после обвинений в отмывании денег через покупку 172 объектов недвижимости на общую сумму в 50 миллионов евро. Деньги, которые впоследствии отмывались в Европе, Марокко и на Ближнем Востоке, были заработаны ввозом кокаина из Южной Америки в Евросоюз. Так Буяхричан зарабатывал десятки миллиардов долларов. Чтобы его поймать, Интерпол более пяти лет расследовал его связь с картелем и схемы отмывания денег.

После ареста Нидерланды запросили экстрадицию преступника к себе, но власти испанского города Малага, где его содержали, отказали, сославшись на то, что Буяхричана должны судить в Испании. 22 февраля суд Малаги рассмотрел апелляцию адвокатов главы наркокартеля. Они выиграли, и предыдущее решение было отменено.

Суд постановил, что глава картеля имеет право на освобождение и последующую экстрадицию в Нидерланды при условии, что за него внесут залог в размере 50 тысяч евро. В условия также входило, что Буяхричан должен сдать свой паспорт и отмечаться каждые две недели в суде. Сдав свой паспорт, он отмечался 1-го и 15-го числа каждого месяца, но после 1 апреля перестал это делать.

Впоследствии в суде допустили, что из-за такого решения глава наркокартеля мог бежать из страны, однако залог, изъятие паспорта и обязательство отмечаться показались судьям «менее обременительными», но достаточными мерами для того, чтобы побега не случилось. Испанский министр юстиции Боланьос назвал новости о побеге тревожными и добавил, что преступник «предстанет перед судом сразу, как его поймают».

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