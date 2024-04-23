Сотрудница МФЦ получила срок за торговлю работой в Госдуме

Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшую сотрудницу МФЦ Юлию Приходько к трем годам колонии общего режима за мошенничество. Женщина пообещала устроить знакомую на работу в Госдуму за шесть миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Приходько смогла убедить свою знакомую, что у нее достаточно связей в силовых структурах. Она предложила женщине помочь получить работу в Госдуме. О какой именно должности шла речь, «Коммерсантъ» не уточнил, однако издание уточняет, что работа не предполагала получение депутатского мандата.

Приходько утверждала, что перед устройством на работу в Госдуму ее знакомая должна пройти ряд проверок сотрудниками спецслужб. Для этого она предложила заплатить работникам ФСБ, чтобы избежать проблем. Приходько сообщила жертве мошенничества номер своего счета в Сбербанке, на который та с декабря 2019 года перевела более шести миллионов рублей.

Не получив должность, женщина обратилась к силовикам. В результате было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как пишет «Коммерсантъ», окончательное обвинение было предъявлено в мае 2022 года, Юлия Приходько признала свою вину. Однако следователи не указали в материалах дела место совершения преступления, от которого зависела территориальная принадлежность суда. Это затянуло процесс.

Изначально дело рассматривал Мещанский суд, затем Преображенский и Мосгорсуд. Окончательное решение было вынесено Мещанским судом после того, как следствие определило отделение банка местом преступления. Приходько приговорили к трем годам лишения свободы и взяли под стражу в зале суда.

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