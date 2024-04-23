Стартап хочет добывать полезные ископаемые в космосе

Компания AstroForge планирует в этом году запустить в космос летательный аппарат, миссия которого — сделать высококачественные снимки астероида, который может полностью состоять сиз полезных металлов. Компания не разглашает, что это за астероид, потому что в дальнейшем планирует добывать из него ископаемые для их последующего использования на Земле. Пока неизвестно, когда проект запустится, но создателям уже удалось привлечь 13 миллионов долларов инвестиций, сообщает CNN.

По задумке компания должна поставить на рельсы производство перерабатывающих станций, которые будут собирать полезные ископаемые с астероидов в космосе, обрабатывать их и посылать обратно на Землю.

Запасы металлов на Земле истощаются. Ученые и создатели компании верят, что астероиды, возникшие более 4,5 миллиарда лет назад, содержат или состоят полностью из таких материалов, которых на Земле может скоро не остаться.

В апреле 2023 года компания уже посылала аппарат под названием Броккр-1. Он состоял из небольшого спутника и перерабатывающей станции размером с два батона хлеба. Компания загрузила аппарат материалом, схожим по составу с астероидом, и отправила в космос, чтобы проверить, сможет ли он в условиях вакуума делать свою работу: измельчать астероиды для извлечения из них полезных ископаемых.

Многие страны, такие как Китай, США, Япония и ОАЭ, всерьез рассматривают возможность добычи полезных ископаемых в космосе. Во многом это обусловлено тем, что SpaceX своими разработками сделала космические операции сильно менее дорогими. NASA и JAXA, аэрокосмическое агентство Японии, уже добыли образцы астероидов и вернули их на Землю. У Китая подобная миссия запланирована на 2025 год, у ОАЭ — на 2028-й.

Такие миссии уже пытались запускать в 2010-х, но они провалились. Директор Центра исследований поверхности Луны и астероидов университета Флориды Дэн Бритт утверждает: «Полагаю, можно задаться вопросом, окончательно ли [люди] сошли с ума, чтобы таким заниматься. Ответ будет таков: говорить пока рано, но нет, не окончательно».

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