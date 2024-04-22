Более сотни миллионов человек оказались под угрозой из-за наводнения в Китае

Привычный для провинции Гуандун на юге Китая сезон дождей, продолжающийся с апреля по сентябрь, обернулся тяжелыми ливнями. Вода уже достигла рекордного за 50 лет уровня — под угрозой находятся 127 миллионов человек, инфраструктура и экономика ключевого коммерческого и производственного центра Китая. В регионе работают спасатели, сообщает The Washington Post.

Тяжелые ливни начались в провинции Гуандун 16 апреля и так и не закончились. Уровень воды поднялся настолько, что затопило дома около 82 тысяч человек. В понедельник не открылись более тысячи школ. Около 1,16 миллиона хозяйств остались без света. Спасатели вытаскивают людей из затопленных домов и заблокированных водой машин. 11 местных жителей пропали без вести, шесть из которых — в горах, где ливни спровоцировали оползни.

Из-за наводнения пришлось отменить забег по пересеченной местности в провинции. Местные бегуны, участвовавшие в мероприятии, оказались по пояс в воде в лесу и не могли выбраться. Спасатели вовремя отреагировали, их удалось спасти.

Наводнения начались из-за того, что вода в Чжуцзяне (системе рек, охватывающей юг Китая) поднялась до рекордного за 50 лет уровня. С прошлой недели как минимум в 44 реках Чжуцзян вода поднялась выше предупреждающий линии и, скорее всего, в ближайшее время выйдет из берегов.

В последние годы ливни в провинции Гуандун усиливаются. Метеорологи отмечают, что последствия глобального потепления в Китае серьезнее, чем где-либо. В частности, по их мнению, это связано с тем, что Китай прикладывает недостаточно усилий для борьбы с ним, а власти провинций ограничены в мерах борьбы против стихийных бедствий из-за вертикальной системы власти в стране.

Экономика Китая восстанавливалась после пандемии, но наводнение в провинции может в корне изменить ситуацию. Гуандун является одной из самых богатых и населенных провинций Китая, а также производственным и коммерческим центром страны.

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