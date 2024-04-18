В секретном документе МИД обнаружили планы об информационных атаках на США

The Washington Post опубликовал российский документ с пометкой «для служебного пользования», в котором говорится о планах российского МИД ослабить страны Европы и США путем информационных кампаний.

Постановление заседания коллегии российского МИД было предоставлено изданию европейской разведкой. Документ от 11 апреля 2023 года — дополнение к Концепции внешней политики России.

В постановлении говорится: «Комплексное сдерживание недружественных стран должно осуществляться через наступательные информационные кампании и иные меры, согласованные в межведомственном формате и охватывающие военно-политическую, экономическую, информационно-психологическую, ценностную и другие сферы».

Как отмечает The Washington Post, документ впервые официально подтверждает, что Россия ведет «гибридную войну» против европейских стран, в том числе информационную. Ранее издание уже писало, что российское правительство стремится подорвать поддержку Украины Европой и повлиять на внутреннюю политику Соединенных Штатов и европейских стран с помощью пропагандистских кампаний.

Издание отмечает, что в постановлении использованы более резкие формулировки, чем в публичной «Концепции внешней политики». В документе указано, что США возглавляют коалицию «недружественных государств», а целью «антироссийского альянса» является лишение России «роли одного из глобальных центров принятия решений».

Кроме того, в постановлении сказано, что исход войны в Украине «определит очертания будущего миропорядка». Журналисты The Washington Post отмечают, что это свидетельствует о желании российского правительства навязывать свою волю другим странам.

The Washington Post пишет, что российский МИД отреагировал на публикацию документа и заявил, что ведомство не будет комментировать наличие или отсутствие внутренних документов. «Как мы неоднократно заявляли на разных уровнях, мы можем подтвердить, что настроения направлены на решительную борьбу с агрессивными шагами, предпринятыми коллективным Западом в рамках гибридной войны, развязанной против России», — добавили в министерстве.

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