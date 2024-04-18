Палестинские беженцы в Чечне будут собирать технику для войны в Украине

Министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов и министр по национальной политике республики Ахмед Дудаев встретились с палестинскими беженцами и пообещали трудоустроить их на завод по производству автомобилей. Об этом пишет местный новостной портал «Грозный Информ».

По словам Хакимова, беженцы из Палестины должны пройти переподготовку, после чего их устроят работать на автомобилестроительные заводы и предприятия по производству электроприборов: «Мы остановились на том, что палестинцы нуждаются в обучении. У нас в республике имеются центры обучения и переподготовки, в ГГНТУ у нас есть передовые инженерные школы. Там им предоставят возможность подготовки квалификации. И уже после мы устроим их на предприятия».

Министр отметил, что главным заводом по производству автомобилей в Чечне является «Чеченавто». На этом заводе производятся военные машины, которые отправляют на войну в Украине. Власти называют их «Джихад-машинами».

Первые образцы автомобилей представили главе Чеченской республики Рамзану Кадырову в декабре 2023 года. В своем телеграм-канале он тогда написал: «На СВО, я уверен, эти машины отлично себя покажут и проявят. Мы и дальше будем их модернизировать. Необходимо в первую очередь развивать оборонное направление, чтобы защитить Родину от нападок натовских и украинских нацистов. Мы сделаем все от нас зависящее ради нашей великой России!»

Беженцы также должны будут пройти курсы русского языка. Ахмед Дудаев призвал «исправно посещать» занятия, которые чеченские власти предоставляют бесплатно.

По словам Хакимова, такой подход поможет беженцам интегрироваться: «В итоге они станут полноценными гражданами республики, будут наряду с остальными получать заработную плату и делать пенсионные отчисления».

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