Названный «российской марионеткой» президент Хорватии хочет получить контроль над страной

Президент Хорватии Зоран Миланович распустил парламент, тем самым спровоцировав досрочные выборы. Он хочет уйти с поста президента и занять более значимую позицию — премьер-министра (Хорватия является парламентской республикой). Как пишет Financial Times, Миланович очень популярен среди населения и известен своими пророссийскими взглядами.

Миланович выдвинул свою кандидатуру, проигнорировав требования Конституционного суда уйти с поста президента, прежде чем выдвигаться, и заявил, что сделает это, только если будет уверен в своей победе.

Миланович вторит евроскептикам Венгрии и Словакии: недавно он заявил, что война в Украине «не их конфликт», а также обвинил действующего премьер-министра Андрея Пленковича в том, что он пытается «втянуть Хорватию в войну России».

В ответ на это Пленкович назвал президента «российской марионеткой» и заявил, что он «двигает Хорватию в сторону русского мира, в то время как Россия уничтожает Украину уже два с половиной года». Премьер находится в должности с 2016 года: с его помощью Хорватия стала частью еврозоны, и он последовательно выступает за помощь Украине.

Оппоненты считают Милановича пророссийским политиком: он критиковал лозунг «Слава Украине», говорил, что «против России воюют США и НАТО», запретил ВСУ проводить учения на территории Хорватии, его хвалил министр иностранных дел Сергей Лавров, а также он выступал против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз и считает, что страна — не союзник ЕС. Несмотря на это, он говорил, что Хорватия продолжит обеспечивать Украину гуманитарной помощью.

Также Миланович выступал против расширения НАТО, называя вступление в блок Швеции и Финляндии «опасным приключением» и «шарлатанством». Он призывал Запад признавать российские интересы безопасности и выступал против участия Хорватии в военном укреплении восточной части НАТО.

По данным соцопросов, Миланович занимает место самого популярного политика в стране. Правда, он все равно на втором месте — на первом по популярности у хорватов «никто».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.