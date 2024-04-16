Президент Мексики пожизненно прописал 19 котов в своей резиденции

По новому указу правительства президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора 19 котов и кошек, обитающих на территории президентского дворца, — официальные жители с пожизненным правом на заботу и пропитание. Коты охотятся в саду на голубей, выступают на правительственных брифингах, встречают посетителей и воруют мороженое у сотрудников дворца.

Диких котов включили в «официальное живое имущество» дворца. Они первые животные, которым дали такой титул. При этом он сохранится даже после того, как президент покинет офис в октябре.

«Коты теперь служат символом Национального дворца. Без котов во дворце этот мир не был бы прежним», — заявила директор Национального дворца и Службы охраны культурного наследия Адриана Кастильо Роман.

Большинство котов и кошек названы простыми испанскими словами или словами ацтеков, например, Ньюб, что означает «облако», или Оллин — «движение». Одного оранжевого кота назвали Боуи. В честь музыканта Дэвида Боуи, который посещал Национальный дворец в 1997 году, чтобы посмотреть на мурал мексиканского художника Диего Риверы.

Другой кот, Зевс, получил популярность летом 2023 года, когда пришел на утреннюю пресс-конференцию и терся об ноги президента и журналистов, пока сотрудники дворца не унесли его. Адриана Кастильо также просила журналистов и гостей не кормить Зевса, потому что, по ее заверениям, он становился «слишком толстым».

«У котов есть доступ в любую часть дворца, поэтому они часто приходят на встречи и интервью — и попадают в объективы камер», — рассказал штатный ветеринар дворца Хесус Ариас.

Сотрудники дворца сотрудничают с ветеринарами из Национального автономного университета Мексики, чтобы коты были привиты, стерилизованы и чипированы. Вместе с ними они также строят им маленькие дома и кормушки в саду.

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