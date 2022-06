Анна Иванцова

Фотограф

Фотограф-фрилансер. Регулярно сотрудничает с изданиями «Медуза», «Такие дела», «Гласная» и «Кровь5». В разные годы принимала участие в образовательных программах: The Eddie Adams Workshop (США), Angkor Photo Workshop (Камбоджа) и Nikon-Noor Academy в Польше. Публиковалась в изданиях The New York Times Lens Blog, Dekoder и других.