Депутат из Татарстана предложил мобилизовать посетителей ночных клубов

Депутат Государственного Совета республики Татарстан Эдуард Шарафиев предложил провести мобилизацию одним днем для отдыхающих по пятницам в ночных клубах. Такое предложение он опубликовал в своем телеграм-канале.

Шарафиев написал, что провести мобилизацию посетителей ночных клубов нужно по всей стране. «И вот всех, кто там всю ночь скачет, отправить на СВО. Причем все ограничения и отводы, например, по состоянию здоровья, аннулируются, так как их состояние здоровья позволяет прийти в ночной клуб», — написал депутат.

Шарафиев считает, что такой подход поможет решить проблему дефицита кадров в промышленном и сельскохозяйственном секторе экономики. По его мнению, «в таком случае не будет мобилизован ни один рабочий с завода или работник сельской отрасли».

Депутат заметил, что вряд ли его предложение будет принято: «Конечно, в реальности никто такую мобилизацию проводить не будет. Хотя, с другой стороны, а почему нет? Ведь по ночным клубам скачут те, кто делает вид, что ничего не происходит. Так вот откроем им глаза на происходящее!»

Как пишет издание 7х7, Шарафиев уезжал на войну в Украине осенью 2022 года и в апреле 2023-го. Вскоре он стал призывать отправлять на фронт артистов и танцевальные коллективы.

Депутат продолжает участвовать в заседаниях Госсовета, отпрашиваясь у командиров. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею Шарафиева создать «музей спецоперации».

Издание отмечает, что российские депутаты нередко отправляются на войну, чтобы укрепить свои политические позиции, переждать скандалы или не попасть в тюрьму.

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