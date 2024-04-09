Британец пробежал всю Африку ради борьбы с алкоголизмом и лудоманией

Житель Великобритании Расселл Кук завершил серию забегов через Африку и пробежал через континент за 253 дня. Об этом сообщает Би-би-си. За время забега он пережил вооруженное ограбление и в то же время собрал почти 900 тысяч долларов США на благотворительность.

Кук рассказал, что раньше он страдал от алкогольной и игровой зависимостей, а также испытывал трудности с психическим здоровьем. Своим забегом он хотел «изменить ситуацию».

Изначально 27-летний уроженец Уортинга в Западном Эссексе собирался пробежать 360 марафонов за 240 дней без выходных, однако ему не удалось уложиться в срок из-за серии препятствий. 22 апреля он выбежал из самой южной точки Южной Африки в сторону Туниса и преодолел несколько городов, тропические леса, горы и Сахару.

Через 45 дней после начала забега врачи обнаружили в моче Кука кровь и повышенное содержание белка. У бегуна начал болеть живот и спина. 24 июня, через 50 дней после начала забега, Кук оказался в Анголе. Там на него и его группу поддержки было совершено вооруженное нападение: неизвестные украли у них камеры, телефоны, наличные деньги и паспорта с визами. Тем не менее, британец решил не прерывать свой забег.

На 200-й день Кук по требованию врача снизил интенсивность забегов и даже пропустил несколько дней подряд — 205-й и 206-й. После паузы он принял обезболивающие и продолжил бежать. Британец был вынужден снова остановиться на 278-й день на границе Мавритании и Алжира — из-за отсутствия паспорта с алжирской визой. «Если мы не получим визы, игра будет окончена», — говорил Кук. Его видео, опубликованное в Х, привлекло большое внимание общественности. В итоге визу он все-таки получил и продолжил забег.

Последним препятствием на его пути стало пересечение пустыни Сахара. На участке, который он собирался преодолеть, не было ни асфальтированных дорог, ни связи, ни каких-либо признаков цивилизации. Кук увеличил интенсивность бега, чтобы наверстать упущенное время, и даже принял решение бежать всю ночь из-за сильной дневной жары.

Бегун прибыл в финальную точку своего маршрута в Тунисе днем 7 апреля. Там его встретили поддерживающие его люди со всего мира. Многие собравшиеся встретили его криками «чудак». Расселл Кук пробежал 16,4 тысячи километров, 16 стран и 386 марафонов.

«Первый человек в истории, пробежавший всю Африку. Миссия выполнена», — написал он после завершения забега.

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