Губернатора Мурманской области ранили ножом после встречи с местными жителями 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис был ранен в живот после встречи с жителями города Апатиты, передает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-службу.

«Вооруженное нападение произошло на выходе из здания ДК "Строитель". Нападавший мужчина был задержан», — сказал неназванный собеседник агентства.

По словам источника, после нападения Чибис дошел до машины, после чего его увезли в Апатитско-Кировскую центральную больницу.

РБК, также ссылаясь на пресс-службу губернатора, добавляет, что Чибис получил ножевое ранение и находится в операционной. «При отправке в операционную он общался, отвечал на все вопросы. Держится очень мужественно, бодро», — рассказала ТАСС представительница пресс-службы губернатора.

Baza пишет, что нападавший мужчина был ранен при задержании. Позже эту информацию подтвердили в Следственном комитете. По данным канала 112, нападавший якобы рассказал полицейским, что ударить ножом губернатора ему «сказал голос в голове».

Местный телеграм-канал «Мурманск» опубликовал фотографию Чибиса в больнице. В свою очередь, ТАСС, ссылаясь на пресс-секретарь губернатора, пишет, что угрозы для жизни Чибиса нет.

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