Умер старейший мужчина планеты

Как сообщает газета El Nacional, старейший мужчина планеты Хуан Висенте Перес Мора умер в возрасте 114 лет и 339 дней из-за респираторных осложнений. Ранее издание отмечало, что венесуэлец обладает крепким здоровьем и у него нет заболеваний, требующих медицинского вмешательства.

Смерть долгожителя подтвердил губернатор штата Тачира Фредди Бернал.

Хуан Висенте Перес Мора родился 27 мая в 1909 году в небольшом венесуэльском городе Эль-Кобре в штате Тачира на границе с Колумбией. Он был девятым из десяти ребенком в семье.

«Я выражаю соболезнования его семье и всем жителям Эль-Кобре, штат Тачира. Пусть Бог встретит его в своем Царствии Небесном!», — написал президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в Х (бывший Twitter).

С самого детства Перес Мора занимался земледелием. В одном из интервью он поделился секретом долголетия: «Работайте усердно, отдыхайте в отпуске, рано ложитесь спать, выпивайте каждый день по стаканчику бренди, любите Бога и всегда носите его в своем сердце».

Венесуэлец прожил в браке с Эдиофиной дель Росарио Гарсия 60 лет — она умерла в 1997 году. У них было шестеро сыновей и пятеро дочерей, а также 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

Перес Мора пережил две мировые войны и 4 февраля 2022 года был признан Книгой рекордов Гиннесса старейшим мужчиной планеты в возрасте 112 лет и 253 дней. До него этот статус носил испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсиа, скончавшийся в возрасте 112 лет в 2022 году.

На сайте Книги рекордов Гиннесса опубликовано обращение главного редактора Книги Крейга Глендея: «Сэр Перес Мора был не только старейшим гражданином своей страны и первым южноамериканцем, признанным GWR старейшим из ныне живущих мужчин, но и четвертым старейшим мужчиной в истории, чей возраст официально подтвержден». Также на сайте отмечается, что следующим старейшим мужчиной должен стать японец Гисабуро Сонобе, которому в данный момент 112 лет.

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