В Нидерландах задержали взявшего в заложники посетителей кафе мужчину

В нидерландском городе Эде задержали мужчину, который взял в заложники посетителей кафе Petticoat. Об этом сообщила местная полиция.

Там отметили, что всех заложников освободили. В полиции не уточнили, есть ли пострадавшие в результате произошедшего. Там также не сообщили, скольких человек мужчина взял в заложники.

NL Times отмечает, что около 12:30 по местному времени (14:30 мск) из заведения вышел мужчина в балаклаве с поднятыми над головой руками. Полицейские надели на него наручники, завязали ему глаза и увезли его с места произошедшего. По предварительным данным, мужчина, захвативший заложников, действовал в одиночку.

Незадолго до того, как мужчина вышел из кафе, полиция освободила четвертого заложника. Других трех заложников освободили ранее, это произошло около 11:30 по местному времени (13:30 мск). По словам свидетелей, они были напуганы, но ранений у них не было.

В полиции добавили, что нет оснований полагать, что у задержанного были террористические мотивы. При этом очевидцы рассказали, что мужчина, захвативший заложников, утверждал, что у него при себе есть сумка, полная взрывчатки.

Сообщение о захвате заложников появилось около 6:05 утра по местному времени (8:05 мск). Жителей 150 домов, которые находятся неподалеку от заведения, где были захвачены заложники, эвакуировали. Их разместили в ратуше на улице Бергстраат, уточнили местные власти.

В связи с захватом заложников в кафе полиция также перекрыла центр города. Кроме того, из-за произошедшего движение поездов временно приостановили.

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