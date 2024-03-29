В курской деревне застрелили щенка перед приездом губернатора

В деревне Жерновец Золотухинского района Курской области перед приездом губернатора Романа Старовойта застрелили щенка на стройке. Об этом сообщил приют для собак «Право жить», а также местная общественница Татьяна Бондаренко.

По словам общественницы, щенок начал жить на стройке с началом ремонта местного ДК. Ход работ и должен был проверить Старовойт. Бондаренко отметила, что щенок за все время никого не покусал и не был агрессивен.

В обращении, которое получил приют, также сказано, что собака была «добрая, игривая, совершенно не агрессивная». Авторы обращения рассказали, что за несколько часов до приезда губернатора глава сельского совета указала застрелить щенка, которому было около семи месяцев.

«Белым днем, рядом со школой, на глазах всех людей приехала машина сельского совета, щенка загнали в угол (лично глава) и один из местных жителей застрелил щенка из охотничьего ружья», — говорится в сообщении.

Глава Тазовского сельсовета Наталья Горчакова в разговоре с «Курскими известиями» отрицала свою причастность к произошедшему. «Мы вчера занимались уборкой территории, собаки там постоянно бегают. Откуда появилась та собака, я не знаю, скорее всего, строители притащили, во всяком случае, прикармливали. А кто ее убил и почему они меня к этому притащили? Думаю, это все притянуто к приезду губернатора», — сказала она.

Глава сельсовета предположила, что произошедшее связано с тем, что ранее губернатор остался недоволен работой подрядчика Антона Тяпочкина. «Я думаю, он отомстил за то, что его отругали. Где я и где губернатор, но меня все равно с ним в одну упряжку засунули», — добавила она.

Старовойт сообщил, что взял ситуацию на контроль. «Сказать, что мне было неприятно и больно, это значит ничего не сказать. И стыдно за бессмысленную человеческую жестокость. Я очень люблю собак. Некоторых своих питомцев взял с улицы и из приюта, регулярно рассказываю о них на своих страницах. Поэтому для меня ситуация с убитым щенком особенно острая», — написал он в телеграм-канале, добавив при этом, что «необходимо до конца выяснить все обстоятельства».

В региональном управлении МВД сообщили, что проводят проверку.

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