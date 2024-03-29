Арестован следивший за Христо Грозевым австрийский экс-разведчик

В Австрии арестовали бывшего сотрудника службы государственной безопасности Эгисто Отта. Об этом сообщает Der Standard.

The Insider отмечает, что Отт следил за расследователем Христо Грозевым.

Отта заподозрили в том, что он продал данные с телефонов Михаэля Клойбмюллера, ранее возглавлявшего кабинет министра внутренних дел; Майкла Такача, директора Федеральной полиции, и Гернота Майера, директора Федерального ведомства по иммиграции и убежищу. Предположительно, российская разведка получила данные, украденные с телефонов австрийских чиновников, летом 2022 года.

Der Standard отмечает, что телефоны поломались в 2017 году в результате несчастного случая. Они упали в воду во время поездки МВД Австрии. После этого ИТ-специалисту Управления по защите Конституции поручили починить телефоны. Предположительно, он сделал копии устройств и передал их Отту. Специалист тоже находится под следствием.

Информация, на основании которой арестовали Отта, поступила в Австрию из Великобритании.

По делу был арестован еще один фигурант. Пресс-секретарь прокуратуры Вены Нина Буссек не уточнила, кто именно.

Отт находится под следствием уже около семи лет. В частности, следователи подозревают его в злоупотреблении служебным положением для доступа к данным и их продажи. ​​Отта уже арестовывали в 2021 году, но затем его освободили.

Дело Отта связано с делом против Яна Марсалека, бывшего директора немецкой платежной компании Wirecard, в Великобритании. The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy в 2020 году установили, что он бежал в Беларусь или Россию и подтвердили его связи с российскими спецслужбами. Журналисты выяснили, что его завербовали в 2014 году. Он сотрудничал с ЧВК «Вагнера», установил слежку за Грозевым и передавал России данные от завербованных сотрудников европейских спецслужб.

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