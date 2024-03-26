В Балтиморе грузовое судно обрушило автомобильный мост

В американском городе Балтимор автомобильный мост обрушился после того, как в одну из опор врезалось грузовое судно, передает CNN.

Телеканал опубликовал видео столкновения. На кадрах видно, как в воду упали несколько секций моста длиной несколько сотен метров.

По словам местных властей, точных данных о пострадавших пока нет, однако очевидцы обрушения говорят, что после него в воде оказались несколько автомобилей.

В свою очередь, британская газета The Guardian со ссылкой на Береговую охрану США пишет, что в опору моста врезалось 29-метровое грузовое судно Dali под флагом Сингапура. Ранее оно вышло из порта Балтимора и взяло курс на столицу Шри-Ланки город Коломбо.

Местные СМИ сообщили, что на врезавшемся в мост судне перед столкновением начался пожар. Они также уточнили, что в воде после обрушения оказались по меньшей мере семь автомобилей. Власти заявили, что на место обрушения отправлена команда водолазов для проведения спасательной операции.

Обрушившийся мост был построен в 1977 году. Он назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора текста государственного гимна США. Общая длина моста составляет чуть более двух с половиной километров.

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