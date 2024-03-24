В Ереване задержали напавшего на отдел полиции

В Ереване спецназ задержал мужчину, который совершил нападение на отдел полиции. Об этом «Новой газете Европа» сообщил пресс-секретарь главы МВД Армении Нарек Саркисян.

По его словам, двое других нападавших госпитализированы после взрыва гранаты.

Нападение на отделение полиции Нор-Норка в Ереване произошло сегодня днем.

Изначально высказывалась версия о том, что оно связано с задержанием 24 марта около 50 членов «Боевого братства». Эта организация выступает против передачи приграничных территорий Азербайджану. Как отмечает «Интерфакс», они намеревались направиться в приграничное с Азербайджаном село Воскепар в Тавушской области, чтобы организовать самооборону вместе с местными жителями. Однако впоследствие движение распространило сообщение, где отрицало причастность к произошедшему.

Села, о которых идет речь, были заняты армянской армией в 1991-1992 годах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями села Воскепар заявил, что если Армения не согласится на обсуждение делимитации и демаркации границы, то Азербайджан может начать войну. «Они [Баку] говорят, давайте взаимно освободим населенные части сел, а потом обсудим их жизненно важные территории. И наша политика в том, что мы не должны позволить начать войну. В этом причина, что мы решили, что должны пойти на уточнение границы Армении на данном участке», – сказал Пашинян.

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