Убивший десятки пожилых женщин маньяк получил пожизненное

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Радика Тагирова, известного как «поволжский маньяк», по делу об убийстве 31 пожилой женщины. Об этом пишет ТАСС.

Первые десять лет Тагиров проведет в тюрьме, затем будет отбывать наказание в колонии особого режима. Защита планирует обжаловать приговор.

В СК сообщили, что с марта 2011 по октябрь 2012 года Тагиров напал в общей сложности на 34 женщины. Он совершил преступления более чем в 15 городах, в том числе в Москве, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Челябинске. «КП-Казань» пишет, что первые убийства он совершил в Казани. Тагиров представлялся сотрудником коммунальной службы и заходил в квартиры женщин, после чего бил и душил их, а затем похищал деньги.

Преступления не могли раскрыть до 2020 года. В СК сказали, что на причастность к ним проверили десять тысяч человек.

«КП-Казань» уточняет, что Тагирова удалось поймать благодаря тому, что мать мужчины его искала и обратилась в полицию. Она сдала образец ДНК, и таким образом следователи вышли на родственников Тагирова, а потом нашли и его самого. Свои следы он зачастую оставлял на месте преступлений.

Тагиров после задержания сознался и рассказал, как нападал на женщин. Однако позже мужчина сказал, что оговорил себя. В своем последнем слове Тагиров утверждал, что никогда не был в некоторых из тех городов, где женщины были убиты. Ущерб родственникам убитых женщин во время суда он возмещать отказывался. Он также указывал на якобы несостоятельность экспертизы ДНК, хотя возможная погрешность составляет менее 1%.

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