Джулиан Ассанж может заключить сделку с США и выйти на свободу

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж ведет переговоры с американским Минюстом о заключении сделки, которая может позволить ему выйти на свободу. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

Сделка предполагает, что Ассанж может освободиться после признания вины по делу о ненадлежащем обращении с секретной информацией, пишет WSJ. Его адвокаты допускают такую возможность. По словам собеседников издания, Ассанж может подать заявление о признании вины по этой статье удаленно, не въезжая в США, и тогда те пять лет, которые он провел в британской тюрьме Белмарш, будут считаться отбытым сроком. Таким образом основатель Wikileaks сможет выйти на свободу.

Адвокат Ассанжа Барри Поллак в разговоре с WSJ сообщил, что он не получал никаких намеков на то, что американский Минюст может пойти на подобную сделку. Представитель ведомства отказался от комментариев.

В 2006 году Джулиан Ассанж основал сайт Wikileaks для публикации информации о незаконных действиях государств и корпораций. С тех пор портал обнародовал сотни тысяч документов в том числе о военных кампаниях США и их союзников в Афганистане и Ираке.

Преследование Джулиана Ассанжа началось в 2010 году, после того, как в Швеции ему предъявили обвинение в изнасиловании. В 2012 году США обвинили его в заговоре с целью получения и раскрытия сведений, составляющих государственную тайну. Это произошло после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, в том числе дипломатическая переписка и информация военного характера

В том же 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и скрывался там в течение многих лет. Пока он жил в посольстве, его жена родила от него двоих детей. Сам Ассанж нередко принимал в гостях знаменитостей, включая Леди Гагу и Памелу Андерсон.

В 2016 году Джулиан Ассанж опубликовал сообщения из взломанной переписки кандидата в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон. Американские власти утверждали, что переписка была украдена с помощью российской разведки, и назвали произошедшее заговором с целью очернить Хиллари Клинтон и поддержать Дональда Трампа.

В итоге обвинения в изнасиловании против Ассанжа со стороны Швеции были сняты. Но в 2019 году Эквадор лишил основателя Wikileaks убежища, после чего его поместили в британскую тюрьму по обвинениям со стороны США.

В январе 2021 британский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США, ссылаясь на то, что Штаты не предоставили достаточных гарантий его безопасности. В декабре 2021 года Министерство юстиции США выиграло апелляцию в Высоком суде Лондона против предыдущего решения об отказе в выдаче Ассанжа. Судьи постановили, что Ассанжа все-таки можно экстрадировать.

С тех пор адвокаты Ассанжа оспаривают это решение. В США ему грозит 175 лет тюрьмы. Сейчас Высокий суд Великобритании рассматривает вопрос о том, можно ли дать 52-летнему Ассанжу возможность в последний раз оспорить решение об экстрадиции. Если решение будет вынесено против него, у правительства США будет 28 дней, чтобы перевезти Ассанжа в Штаты, чтобы он предстал там перед судом.

В 2019 году американская прокуратура предъявила Ассанжу обвинение в шпионаже, в сговоре с целью раскрытия секретной информации и взлома военного компьютера в связи с публикациями WikiLeaks, которые нарисовали крайне критическую картину действий Америки в Ираке и Афганистане. Адвокаты Ассанжа утверждают, что он просто опубликовал предоставленную ему информацию, как это сделал бы журналист, и поэтому не должен понести наказание.

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