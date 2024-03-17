Атака дронов на НПЗ в Краснодарском крае была операцией СБУ

Атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, которая случилась ночью 17 марта, была операцией СБУ. Об этом сообщает Украинская служба Би-би-си.

По данным источников издания, служба безопасности устроила атаку вместе с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем. Пожар случился в районе атмосферных колонн завода — в силовых структурах сообщили, что это было основной целью.

В момент прилета дронов один человек скончался: по данным краснодарского оперштаба, у него случился сердечный приступ. Это уже шестая атака беспилотников на российские НПЗ за неделю.

Также ночью 17 марта пять дронов сбили в разных районах Подмосковья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Первые два беспилотника ПВО сбило в городском округе Домодедово. Затем по одному дрону сбили в Раменском и Ступино. Последняя атака снова произошла в Домодедово — по словам Собянина, все беспилотники летели в сторону Москвы. Обломки одного из дронов упали на территорию склада. О сбитых дронах также сообщило Минобороны России.

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