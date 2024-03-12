При обстреле Кривого Рога погибли три человека

В результате обстрела российскими войсками Кривого Рога погибли три человека, пострадали еще 38, в том числе десять детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

Мэр Кривого Рога Александр Викул заявил, что 17 взрослых и девять детей госпитализировали. Из них пять человек, в том числе один ребенок находятся в тяжелом состоянии, еще один человек — в крайне тяжелом состоянии.

«По меньшей мере три попадания. В том числе прямое попадание в девятиэтажное здание и в крышу пятиэтажки», — написал Викул в телеграм-канале.

Жителей поврежденных и задымленных квартир эвакуировали. В 23:00 мск Викул сообщил о завершении поисково-спасательной операции. Пожары в домах, куда попали ракеты, локализовали.

«Мы будем наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо. В Кремле должны приучиться тому, что террор для них не бывает безнаказанным Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Воздушных силах ВСУ в 19:35 по московскому времени сообщили, что российские войска выпустили в сторону Кривого Рога, предположительно, ракету Х-59. Ее удалось сбить силам ПВО, но обломки упали на жилой дом.

Минобороны России обстрел не комментировало.

На прошлой неделе российские войска обстреляли город Сумы. Местные власти сообщили о двух погибших и 26 раненых. В результате удара были повреждены объекты инфраструктуры.

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