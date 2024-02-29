Добытую в России криптовалюту хотят использовать для внешней торговли

Минфин хочет использовать намайненную в России криптовалюту для международных расчетов. Идею поддержал Центробанк, но еще не одобрил силовой блок. Об этом, как пишет РБК, рассказал начальник отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев.

Соответствующий законопроект, по его словам, может быть принят до конца весенней парламентской сессии, которая продлится до августа.

«Ни для кого не является тайной, что тот первый подход, с которым все согласились, — это именно легализация майнинга и использование полученной посредством майнинга криптовалюты для целей внешней торговли. Мы над этим законопроектом продолжаем работать», — отметил Кабалоев. Он добавил, что теперь «буквально несколько деталей» необходимо согласовать по линии правоохранительного блока.

По словам Кабалоева, рассчитываться с иностранными поставщиками можно будет только криптовалютой, которую намайнили в России, а не приобрели за границей. В 2022 году, по словам директора Skolkovo Fintech Hub Павла Новикова, российские майнеры добыли криптовалюты примерно на 50–60 миллиардов рублей. Он заявил, что по этому показателю Россия якобы заняла второе место в мире.

Кроме расчетов Минфин также работает над идей экспорта криптовалюты за границу по аналогии экспорта газа. «Есть такой вариант и законопроект — использовать экспорт криптовалюты как продукт майнинговой деятельности. То есть как вот есть специальное законодательство для экспорта газа, например, вот на таком примере мы разработали концепцию, проект о том, чтобы майнер мог экспортировать продукт того, что он намайнил, то есть криптовалюту как экспортный продукт. Такая законодательная инициатива тоже у нас формируется», — говорил в конце прошлого года заместитель министра финансов Иван Чебесков.

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