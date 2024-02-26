В Беларуси на выборах нижней палаты парламента явка превысила 73% — ЦИК

В Беларуси на выборах Национального собрания восьмого созыва явка составила 73,09%, утверждает Центризбирком страны.

На голосовании избрали 110 депутатов нижней палаты парламента Беларуси. Ранее ЦИК сообщал, что самая высокая явка была в Могилевской области (более 77%), самая низкая — в Минске (свыше 61,5%).

Прошедшие в Беларуси выборы стали первыми после 2020 года. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых, как утверждал ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1%. Его главная соперница Светлана Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1%.

После выборов 2020 года в стране вспыхнули массовые протесты. Многие представители оппозиции оказались в заключении, как, например, Виктор Бабарико и Мария Колесникова. Некоторые, как Тихановская, были вынуждены покинуть Беларусь.

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