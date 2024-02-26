Умер лорд Джейкоб Ротшильд

Член династии Ротшильдов лорд Джейкоб Ротшильд скончался на 88-м году жизни. Об этом пишет The Sun со ссылкой на его семью.

Церемония прощания с Ротшильдом пройдет в узком семейном кругу в соответствии с еврейскими обычаями. Позже родственники планируют сделать мемориал на его могиле.

Джейкоб Ротшильд начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году. В 1980-м он вместе с сэром Марком Вайнбергом учредил J Rothschild Assurance Group (сейчас — St James's Place). Для управления благотворительным портфелем семьи он создал Windmill Hill Asset Management. Джейкоб Ротшильд также был председателем попечительского совета благотворительного фонда Ротшильдов.

Семья Ротшильдов с XVIII века является одной из богатейших семей Великобритании. Ее состояние оценивается примерно в 825 миллионов фунтов стерлингов (более 1,04 миллиарда долларов).

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