Украинская армия начинает выводить войска из Авдеевки — The Washington Post

Украинская армия уже отошла с некоторых позиций в Авдеевке, пишет The Washington Post со ссылкой на военных. По словам собеседников издания, потеря Авдеевки — это только «вопрос времени». Последним оплотом города может стать разрушенный коксохимический завод.

По мнению спикера 3-й штурмовой бригады батальона «Азов» Александра Бородина, российские силы в районе Авдеевки в семь раз превосходят украинские. Ситуацию в городе он назвал критической.

«Некоторые подразделения работают у нас на 360 градусов, то есть действительно ситуация тяжелая, и один из элементов — то, что враг может на некоторых участках поражать почти полностью на 360 градусов. Это не говорит о том, что мы полностью в окружении на этих участках, но это означает, что поражать нас могут», — сказал Бородин.

Ночью 16 февраля командующий группой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский написал, что ситуация в Авдеевке «сложная, но контролируемая». Он признал, что в городе идут «упорные бои», и заявил, что военные подготовили новые позиции и готовят укрепления «с учетом всех возможных сценариев».

В Белом доме ранее заявили, что Украина может потерять город из-за недостатка боеприпасов.

Авдеевка расположена всего в двух десятках километров от оккупированного Россией Донецка. Город имеет большое стратегическое значение как для украинской, так и для российской армии. Как отмечают в The Washington Post, если Россия получит контроль над Авдеевкой, это станет самой значительной победой российской армии после провала украинского контрнаступления.

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