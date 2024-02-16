Греция легализовала гомосексуальные браки 

15 февраля парламент Греции проголосовал за закон, разрешающий гомосексуальные браки и усыновление детей гомосексуальными семьями. Об этом на своей странице в X рассказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

«Голосование закончено: сегодня вечером Греция гордится тем, что стала 16 европейской страной, признавшей равенство браков. Это важная веха в истории прав человека, которая отражает Грецию этого дня — прогрессивную и демократическую страну, страстно верящую в европейские ценности», — написал он.

Реформу поддержали 176 депутатов, только 76 проголосовали против. 2 депутата воздержались, а 46 отсутствовали во время принятия решения. Всего в парламенте Греции 300 депутатских мест. Кириакос Мицотакис, лидер правоцентристской партии «Новая демократия», лично выступил в поддержку легализации.

«Реформа, которую мы приняли сегодня, сделает жизнь некоторых наших сограждан намного лучше, не забирая — я подчеркиваю это — ничего из жизни остальных», — сказал он.

Легализацию гомосексуальных браков поддержали оппозиционные силы Греции — например, самая крупная левая партия в стране «СИРИЗА — Прогрессивный альянс». Ее возглавляет открытый гей Стефанос Касселакис.

The Guardian подчеркивает, что законопроект встретил сопротивление представителей церкви. Они называли его «антисоциальным» и «нехристианским» и пригрозили отлучить от церкви депутатов, которые проголосовали за это решение.

Некоторые левые политики и ЛГБТ-активисты называют законопроект в его текущем варианте несовершенным. В частности, он до сих пор не разрешает гомосексуальным парам использовать услуги суррогатных матерей, что, по их мнению, нарушает права трансгендерных людей и гомосексуальных мужчин.

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