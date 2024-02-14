Россияне стали чаще получать офферы из-за рубежа — РБК

В 2023 году россияне получили на 38% предложений о работе за границей больше, чем в 2022. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Hh.ru.

Всего за прошлый год гражданам России прислали 516 тысяч приглашений на зарубежные позиции. Чаще всего они исходили от работодателей из Казахстана (142,7 тысяч), Беларуси (106,3 тысячи) и Грузии (84,1 тысячи).

Наибольший годовой прирост приглашений зафиксирован из Туркменистана (301 приглашение в 2023 против 22 в 2022), Аргентины (744 против 104), США (18,9 тысяч против 3,4 тысячи), Великобритании (1,2 тысячи против 252), Греции (206 против 49), Румынии (110 против 29) и Грузии (84 тысячи против 23,5 тысяч).

Аналитики также зафиксировали рост количества приглашений из Южной Кореи, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ни одного предложения о работе за 2023 год россиянам не поступило из Швейцарии, Конго и Исландии. Также снизилось количество приглашений из Бангладеш, Норвегии, Словакии, Нидерландов, Эстонии, Вьетнама и Франции.

Чаще всего предложения о работе из-за границы в 2023 году получали менеджеры по продажам (13%), программисты (11%), операторы call-центров, художники и дизайнеры, а также тестировщики (по 5%).

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